Около 20 домов не отремонтировали в Мурманске

В правительстве Мурманской области гендиректор Фонда капитального ремонта Александр Юрченко отчитался об итогах работы в 2018 году.

Из 329 многоквартирных зданий столицы региона работа завершена в 311 домах. За пять лет работы фонда это лучший показатель. Причины срыва работ на 18 объектах в Мурманске установлены и устраняются. Например, ремонт в доме № 10 по улице Володарского перенесен из-за пожара.

В нескольких домах были сорваны сроки исполнения договоров по вине подрядных организаций, передает ИА «Би-порт». В планы на 2019 год включен ремонт подвалов, фундаментов, крыш и лифтов в 226 домах.

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении регионального Фонда капитального ремонта. Выявлен факт хищения более 1 млн рублей, принадлежащих организации.