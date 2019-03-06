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К концу года по программе реновации переселят 15 тыс. москвичей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В рамках программы реновации в Москве до конца текущего года новые квартиры получат 5,3 тыс. семей, или приблизительно 15 тыс. человек. Об этом рассказал заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете» 5 марта.

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По его словам, в рамках программы в прошлом году переселяться в свои новые квартиры начали 10 тыс. человек. В настоящий момент строится 98 домов на 1,3 млн кв. м, 20 из них сдадут к концу 2019-го. Всю программу реновации — снос 16,5 млн кв. м — должны завершить к 2035 году.

«До запуска программ реновации и капремонта столица в целом старела, происходило обветшание жилого фонда и всей недвижимости. Сейчас же Москва реально обновляется, молодеет», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в столице благодаря этой программе не просто строится жилье, а формируется новая городская среда: во времена СССР заводы были в промышленных зонах, а жилье — в спальных районах, поэтому горожанам приходилось перемещаться между домом и работой «через полгорода».

«Сейчас весь мир развивается на базе концепции комплексной застройки. Москва тоже встала на этот путь», — заключил политик.

Программу реновации жилого фонда в Москве утвердили в 2017 году. Она предусматривает снос более 5 тыс. ветхих домов и возведение около 30 млн кв. м жилья к 2035 году.

8 февраля глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что по программе реновации уже строятся 96 домов, еще 100 зданий начнут возводить до конца года. Всего на сегодняшний день в программе участвует более 5 тыс. домов.

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