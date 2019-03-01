Приговор по делу о мошенничестве при капремонте вынесли в Севастополе

Суд в Севастополе вынес приговор директору подрядной организации, осуществлявшей капитальный ремонт Орлиновского центра культуры и досуга. Мужчину признали виновным в мошенничестве и причинении ущерба государству более чем на 5 млн рублей.

В 2016 году было заключено пять госконтрактов с подрядчиком на 12,9 млн рублей. Однако часть работ не была выполнена, а именно: капитальный ремонт системы отопления, внутренних помещений, замена окон и дверей, а также работы по ремонту крыльца помещения учреждения культуры. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Подсудимый составлял заведомо подложные акты и справки. В результате он получил три года лишения свободы.