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Мужчина тяжело пострадал от упавшего дерева в Саратове

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В Кировском районе Саратова на мужчину упало дерево. Он был госпитализирован в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в среду, 6 марта, в 10:30 во дворе дома № 64 по улице Танкистов. Как уточнили в администрации Кировского района, дерево упало на 56-летнего сотрудника УК «Жилищник 25», бригада которой производила работы по удалению с кроны дерева сломанной ветки.

В областном минздраве агентству подтвердили факт госпитализации и сообщили, что на место происшествия выезжала бригада центра медицины катастроф. Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.

18 февраля в Липецке мужчина пострадал при падении дерева возле жилого дома. Первую помощь ему оказали прохожие.

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