Дерево упало на мужчину в Липецке

Мужчина пострадал при падении дерева возле жилого дома в Липецке. Первую помощь ему оказали прохожие.

По данным очевидцев, инцидент произошел в 15-м микрорайоне. Дерево упало на пешеходную дорожку и задело проходившего мужчину. Пострадавший находился в сознании, но сразу не мог самостоятельно передвигаться. Очевидцы оказали мужчине помощь и вызвали медиков, пишет GOROD48.

К моменту прибытия врачей пострадавшему удалось добраться до своего подъезда. При осмотре медики не выявили у мужчины серьезных травм и переломов. От госпитализации пострадавший отказался.

Ранее сообщалось, что в Самарской области 42-летняя женщина погибла при падении ледяной глыбы на крышу веранды. Также пострадали двое 10-летних мальчиков.