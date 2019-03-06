Навес со снегом обрушился на работников предприятия в Саратове

В Саратове на одном из предприятий обрушились металлоконструкции, которые удерживали снежную массу. В результате травмы получили мужчина и женщина.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», ЧП произошло в Ленинском районе города на одном из хозяйственных складов ООО «Саратов холод плюс» недалеко от Сокурского тракта. Веса снега не выдержал навес из металлопрофиля, под которым происходит разгрузка товаров из автомобилей.

Снег полностью засыпал одного грузчика. Пострадала также девушка, стоявшая у конструкции. У обоих – переломы. Они госпитализированы. Отмечается, что в момент работы спасателей произошел повторный сход снега. В этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в городе Пугачеве кровля жилого дома обрушилась под тяжестью снега. Площадь обрушения составила 60 кв. м. Пострадавших нет.