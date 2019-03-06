Потолок обрушился в недавно отремонтированном доме в Барнауле

В Барнауле в доме, который отремонтировали несколько лет назад, обрушился потолок. Краевой следственный комитет начал проверку.

Инцидент произошел в здании на улице Профинтерна, кровля которого ремонтировалась по федеральной программе. По счастливой случайности от обрушения не пострадали дети и мать хозяйки квартиры.

Как уточняет altapress.ru, следователи выясняют, каким образом отремонтированный дом вновь оказался в аварийном состоянии и при каких обстоятельствах произошло обрушение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Томске обрушилась часть крыши пятиэтажного дома. Она не выдержала тяжести снега.