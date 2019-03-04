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В Татарстане пенсионерка погибла от удушья под упавшим с крыши снегом

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В Лениногорском районе Республики Татарстан на пенсионерку с крыши обрушился снег. Погибшую от удушья женщину раскопала дочь. Проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по республике.

Трагедия произошла в субботу, 2 марта, в селе Темясово. По предварительным данным, за несколько дней до этого женщина 1939 года рождения приехала в гости к дочери. Оставив пенсионерку одну, дочь с мужем уехали, а вернувшись, обнаружили перед домом сошедший с крыши снег высотой 2 м, пишет InKazan.ru.

Не обнаружив пожилую женщину в доме, хозяева раскопали снег и обнаружили тело. Предположительно, пенсионерка пролежала под снегом не менее трех часов. Причиной гибели называют удушье.

Тело погибшей направлено на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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