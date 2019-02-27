Следователи выясняют причины обрушения крыши в нижегородском техникуме

СУ СКР по Нижегородской области проводит доследственную проверку по факту обрушения крыши в мастерских Сормовского механического техникума 26 февраля. В тот день пострадал один студент. Переломов у него не было, поэтому медики отпустили его домой.

Площадь обвала составила 10–12 кв. м, передает ИА «НьюсНН». Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин поручил руководству техникума принять меры по устранению последствий обрушения. Комиссия ведомства выясняет причины инцидента. По данным СМИ, снег упал с крыши основного здания на пристройку, и кровля не выдержала.

Напомним, 20 февраля следователи возбудили уголовное дело после обрушения кровли в школьной столовой в Тропарево Можайского района Московской области. Никто не пострадал. В момент инцидента в школе находились 226 человек.