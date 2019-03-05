Крыша жилого дома в Томске обрушилась по тяжестью снега

В Томске обрушилась часть крыши пятиэтажного дома недалеко от Буфф-сада. Жильцы и прохожие не пострадали. Кровля не выдержала вес снега.

Площадь обрушения составила 200 кв. м. На место прибыли сотрудники областного управления МЧС. Как уточняет «РИА Томск», здание самостоятельно покинули около 30 человек.

Спасатели проверили квартиры, угрозы дальнейшего обрушения нет. По данным Росреестра, кирпичный дом по адресу улица Вершинина, 18 был введен в эксплуатацию в 1963 году.