Ледяная глыба обрушилась с крыши дома в Якутске на авто главы города

В Якутске ледяная глыба обрушилась на служебный автомобиль главы города Сарданы Авксентьевой. Toyota Camry причинен ущерб. Его размер устанавливается.

Информацию об инциденте подтвердил пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков. По его словам, это случилось у дома на улице Пушкина. Здание, как выяснилось, находится на балансе управляющей компании «Альтаир». Ей выдадут предписание о ненадлежащем содержании домов.

Как отмечает ИА SakhaNews, случившееся усугубляет тот факт, что сейчас в Якутске проходит трехмесячник по санитарной очистке домов. В его начале и.о. главы города Владимир Федоров поручил управам и УК усилить работу по очистке крыш от снега и наледи с соблюдением норм безопасности.

В данный момент градоначальница находится в отпуске. Ее автомашина используется как дежурная. Она застрахована.

1 марта сообщалось, что в Якутске начали открываться бесплатные катки для массового катания горожан.