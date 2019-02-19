Количество однолетних цветов предлагают сократить в Якутске

На озеленение и благоустройство в Якутске планируется потратить более 3 млн рублей. Вместо посадки однолетних цветов мэр Сардана Авксентьева предлагает рассмотреть вариант высадки деревьев.

Озеленение запланировано на круговых развязках по улице Пирогова и на Окружном шоссе, в сквере Матери и на бульваре Учителя. По мнению Авксентьевой, необходимо технологически грамотно подготовить почву в местах рассадки и рассмотреть возможность профессионального ухода за растениями. При этом мэр предлагает высаживать деревья и разбивать газоны. Об этом пишет ИА SakhaNews.

По словам Авксентьевой, городу необходимо отказываться от тальника в связи с увеличением количества аллергиков.