Первый молодежный центр откроется в Якутске

В Якутске в скором времени откроется первый в городе молодежный центр. Об этом на форуме общественности в Строительном округе сообщил начальник управления молодежи и семейной политики города Константин Соколов.

«Собираем активную молодежь Строительного округа вокруг добровольчества, патриотического воспитания, проектной деятельности. Хочу добавить, что в скором времени в Строительном округе откроется первый в городе молодежный центр», – приводит слова Соколова ИА SakhaNews.

Присутствовавшая на мероприятии мэр Якутска Сардана Владимировна отметила, что Строительный округ первым в городе провел форум общественности, и подчеркнула важность его проведения в Год консолидации и в Год добрососедства.

В рамках форума были организованы различные мероприятия, в том числе мастер-классы и обсуждения. Модераторами каждой тематической площадки были представители министерств, депутаты, начальники управления и другие.