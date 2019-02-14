Ресурсные центры для молодежи откроют в Тверской области

Межмуниципальные ресурсные центры реализации молодежной политики планируют открыть в Тверской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

Стратегия развития государственной молодежной политики была принята на заседании регионального правительства. Ее действие продлится до 2024 года. В настоящий момент в Тверской области действует пять ресурсных центров для молодежи, программа предусматривает увеличение их числа до семи. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Центры по поддержке молодежи сейчас работают в Нелидово, Вышнем Волочке, Осташкове, Бежецке и Твери. Молодым людям помогают сориентироваться с профессией, найти работу, реализовать собственные инициативы. Также центры поддерживают формирование ценностей здорового образа жизни, работу общественных организаций и гражданско-патриотическое воспитание.