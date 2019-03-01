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Бесплатные катки откроются в Якутске весной

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В Якутске начали открываться катки для массового катания горожан. Порядка 30 площадок начнут работу в разных районах.

Катки обустроят на озерах Гагаринского, Октябрьского, Автодорожного, Губинского, Строительного, Промышленного и Центрального округов. Кроме того, ледовые площадки обустроят в микрорайонах Кангалассы, Марха, селах Маган, Пригородный, Табага и Тулагино. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Открытие большинства катков запланировано на выходные или следующую неделю.

Ранее сообщалось, что катки в московских парках будут работать до наступления оттепели.

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