Бесплатные катки откроются в Якутске весной

В Якутске начали открываться катки для массового катания горожан. Порядка 30 площадок начнут работу в разных районах.

Катки обустроят на озерах Гагаринского, Октябрьского, Автодорожного, Губинского, Строительного, Промышленного и Центрального округов. Кроме того, ледовые площадки обустроят в микрорайонах Кангалассы, Марха, селах Маган, Пригородный, Табага и Тулагино. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Открытие большинства катков запланировано на выходные или следующую неделю.

Ранее сообщалось, что катки в московских парках будут работать до наступления оттепели.