Путин запретил военным пользоваться смартфонами на службе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военным иметь при себе смартфоны, находясь на службе. Соответствующий документ опубликован в среду, 6 марта, на официальном портале правовой информации. Запрет распространяется также на другие предметы, позволяющие с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы, а также данные геолокации.

Кроме того, военным, согласно закону, нельзя передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.

Телеканал «360» отмечает, что под ограничение попадают ситуации, связанные с исполнением отдельных обязанностей, например, при ведении боевых действий, несении боевого дежурства, нахождении на территории воинской части и других.

21 февраля Путин подписал указ, согласно которому граждане страны, пребывающие в запасе, в 2019 году должны будут принять участие в военных сборах. Уточняется, что сборы, за исключением проверочных, пройдут в сроки, согласованные региональными органами исполнительной власти. Период проведения последних определяет Министерство обороны.