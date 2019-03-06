Прямой эфир

Путин запретил военным пользоваться смартфонами на службе

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военным иметь при себе смартфоны, находясь на службе. Соответствующий документ опубликован в среду, 6 марта, на официальном портале правовой информации. Запрет распространяется также на другие предметы, позволяющие с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы, а также данные геолокации.

«Наши воины верны славным традициям армии и флота»
Россия продолжит укреплять вооруженные силы, пообещал президент, поздравляя военнослужащих с Днем защитника Отечества

Кроме того, военным, согласно закону, нельзя передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.

Телеканал «360» отмечает, что под ограничение попадают ситуации, связанные с исполнением отдельных обязанностей, например, при ведении боевых действий, несении боевого дежурства, нахождении на территории воинской части и других.

21 февраля Путин подписал указ, согласно которому граждане страны, пребывающие в запасе, в 2019 году должны будут принять участие в военных сборах. Уточняется, что сборы, за исключением проверочных, пройдут в сроки, согласованные региональными органами исполнительной власти. Период проведения последних определяет Министерство обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Путин обратился к военным в честь Дня защитника Отечества

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017