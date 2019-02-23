Президент РФ Владимир Путин обратился к военным в честь Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце.

По его словам, перспективные образцы российских вооружений не имеют аналогов в мире. Эти уникальные достижения ученых и конструкторов — основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности, и мира для России.

Глава государства поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России с праздником.