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Путин обратился к военным в честь Дня защитника Отечества

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Президент РФ Владимир Путин обратился к военным в честь Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце.

По его словам, перспективные образцы российских вооружений не имеют аналогов в мире. Эти уникальные достижения ученых и конструкторов — основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности, и мира для России.

Глава государства поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России с праздником.

 

 

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