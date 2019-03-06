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Милонов сравнил вхождение Шнурова в совет по культуре с «ядовитым фаст-фудом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сравнил включение лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова в состав Общественного совета по культуре с «ядовитым фаст-фудом». Об этом парламентарий заявил на пресс-конференции в НСН 6 марта.

«Совет по культуре со Шнуровым — это фаст-фуд, бургер с ядовитым мясом. В Общественных советах по культуре должны быть представители религиозных организаций, потому что какой-нибудь певун сегодня собирает стадион, но завтра о нем все забудут. А религиозные организации — самые крупные и древние организации нашего общества», — заявил Милонов.

Депутат добавил, что не следует точку зрения церкви «на обочину отстранять, прикрываясь светскостью», подменяя ее атеизмом.

26 февраля стало известно, что российский музыкант, солист рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. В списке участников также режиссер Карен Шахназаров, рок-музыкант Андрей Макаревич, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие видные деятели отечественной культуры.

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