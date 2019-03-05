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Милонов назвал телеведущую Малышеву «лучиком света»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за телеведущую Елену Малышеву, которая вызвала неоднозначную реакцию аудитории, показав «танец матки» в своей программе «Жить здорово!». В беседе с Агентством городских новостей «Москва» он назвал ведущую передачи «лучиком солнца».

«Не буду обсуждать танец полового органа или еще чего-нибудь, но за ту часть (программы. — Ред.), которую я видел, когда она боролась с диабетом, я хочу сказать ей спасибо, даже если что-то было выходящее за рамки. За то, что я лично видел, хочется поблагодарить. Да, у всех есть свои нюансы, и у меня тоже, но это одна из лучших передач на Первом канале», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Малышева популяризирует здоровый образ в жизни в России и сама является «светом здоровья». В качестве отрицательного примера Милонов привел «матерщинника Сергея Шнурова», который негативно влияет на молодежь, подсказывая им, как лучше «снять трусы перед камерой».

21 февраля Малышева в интервью радиостанции «Говорит Москва» ответила на критику в ее адрес за танец матки в программе «Жить здорово!». По словам ведущей телепрограммы, формат передачи о здоровье предусматривает не чтение лекций, а развлекательное просвещение. Поэтому она не увидела ничего предосудительного в использовании ростовых фигур.

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