Роскачество раскрыло секреты по выбору шоколада

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать шоколад. В первую очередь покупателям рекомендуют смотреть на состав, в котором должно содержаться как можно меньше позиций.

«Идеальный шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара. Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко», — рассказала шеф-кондитер и преподаватель школы кондитерского мастерства Ольга Патракова.

По словам специалистов, натуральный шоколад стоит довольно дорого, поэтому в стремлении удешевить производство зачастую подменяют компоненты более дешевыми растительными жирами. Такие сладости отличаются по вкусу и не содержат полезных микроэлементов. При этом российское законодательство разрешает изготавливать молочный шоколад с использованием эквивалентов и даже заменителей масла какао, а также допускает замену молочного жира растительным, поэтому это не является нарушением.

Специалисты также рекомендуют обратить внимание на маркировку. По их словам, на этикетке обязательно должно быть напечатано наименование продукта, информация об изготовителе, масса нетто, данные о пищевых добавках, дата изготовления и пищевая ценность.

При этом внешне определить качество шоколада практически невозможно. Единственным минусом может стать белый налет, который говорит о неправильном хранении продукта, но бояться его не советуют.

«Более того, шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому «седина» — верный признак того, что он был точно натуральным», — заключается в сообщении.

6 марта специалисты Роскачества в преддверии Международного женского дня составили рекомендации по выбору хорошего вина.