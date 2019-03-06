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В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору хорошего вина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Специалисты «Роскачества» в преддверии Международного женского дня составили рекомендации по выбору хорошего вина.

На этикетке настоящего вина будет надпись «вино столовое», «вино ЗГУ» (вино защищенного географического указания. — Ред.) или «вино ЗНМП» (вино защищенного наименования места происхождения. — Ред.).

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Наряду с виноградными винами на российском рынке представлены так называемые винные напитки. Если на лицевой стороне этикетки слово «вино» не написано, скорее всего, на обратной стороне бутылки имеется надпись «винный напиток».

Его производство законно, но требования к качеству гораздо ниже, чем для вина. В этой категории напитка может быть до 50% виноматериалов различного происхождения (в том числе не виноградных), а остальное — вода, ароматизаторы, сахар и другие добавки.

Информация о содержании алкоголя в вине является одним из обязательных элементов винной этикетки. В винах защищенного географического указания предельная объемная доля этилового спирта составляет 15%. Стоит отметить, что алкоголь в таких винах можно получить только путем брожения виноградного сырья. Добавление спирта допускается только в одной категории — ликерных вин.

На большинстве вин указывается год урожая винограда. Информация об этом, как правило, размещается на лицевой части этикетки, реже на обороте. Информация о годе урожая важна при покупке недорогих вин, которые не предназначены для длительной выдержки и лучше всего пьются в течение полутора лет, следующих за годом урожая.

Если информации о годе нет, возможно вино сделано из виноматериалов разных лет. В этом случае можно ориентироваться на дату розлива — эта информация также обязательна к размещению.

Ранее, в феврале, «Роскачество» составило рейтинг лучших белых вин российского производства среднего ценового сегмента, которые можно приобрести на прилавках магазинов.

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