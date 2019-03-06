Договор дороже денег: Медведев призвал продолжить диалог по ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должен быть расширен, потому что оружие стало мощнее, а последствия выхода США из соглашения коснутся не только Европы, но и всего мира, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после переговоров со своим коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем. Также премьеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и сошлись во мнении, что России и Евросоюзу важно найти выход из кризиса.

Ситуация, сложившаяся с договором, разрушает один из элементов системы безопасности, подчеркнул Дмитрий Медведев. Председатель российского правительства напомнил, что все должны помнить латинское изречение pactа sunt servanda — договоры должны соблюдаться. И тот, кто не исполняет договоры, заслуживает осуждения.

— Нам иногда говорят: надо снова всех собрать и обо всем договориться. Но всем же понятно: никого не собрать и ни о чем не договориться. Тем более что участников этого договора должно сейчас быть гораздо больше. И за стол они не сядут, потому что им и так хорошо, — заявил Дмитрий Медведев. — Мы взяли на себя обязательства (их, кстати, критиковали в определенный период) и соблюдали, а больше за стол никто не сядет. А оружие стало мощнее. И теперь последствия этого, как было сказано в тех релизах, которые наш Генеральный штаб публиковал, да и аналитики об этом говорили, касаются не только Европы.

В начале февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия якобы его нарушает. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора.

Также стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества. По данным Росстата, в последние годы товарооборот России и Люксембурга уверенно растет: по абсолютным показателям торговля с Великим Герцоргством за 2018 год достигла десятилетнего максимума. В сравнении с 2017-м товарооборот двух стран в минувшем году вырос на 23,4% и составил $267,1 млн. Таким образом, Россия занимает 21-е место среди торговых партнеров Люксембурга. В свою очередь, Герцогство находится на 94-м месте в списке торговых партнеров России по уровню товарооборота. А по объему прямых инвестиций в российскую экономику Люксембург с показателем $19,6 млрд занимает, по данным на середину 2018 года, пятое место в мире и третье в Европе.

— Люксембург остается крупнейшим иностранным инвестором в нашей стране. Занимает пятое место среди всех государств, инвестирующих в российскую экономику, — отметил Дмитрий Медведев. — К середине 2018 года объем прямых накопленных инвестиций достиг практически $20 млрд. Это предопределяет необходимость добрых отношений, ведь мы понимаем, что такое инвестиции такого уровня.

По словам премьер-министра Люксембурга, в рамках переговоров был затронут целый ряд вопросов, из-за которых отношения с Евросоюзом осложнились.

— Это дело Скрипалей, Крым. Всё это привело к тому, что отношения холодные, даже замороженные. Мне кажется, очень важно найти выход из этой ситуации, поскольку сегодня мы все проигрываем из-за сложившейся ситуации, — подчеркнул Ксавье Беттель. — Никто не выигрывает. Если какой-то политик всё-таки скажет, что мы не теряем так много, — это неправда. Теряет как Европейский союз, так и Россия. Мы все проигрываем. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы мы продолжали искать выходы. Европа дорога для всех нас. Нужно найти какой-то способ взаимодействия, для того чтобы наше общество и наши страны развивались и чтобы был положен конец такой ситуации, когда проигрывают все.

В рамках переговоров стороны подписали межправительственную декларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик. Российская сторона рассчитывает на успех реализации этого документа.

Перед началом встречи главы правительств двух стран возложили цветы у Вечного огня монумента Солидарности. Здесь же они встретились с членами общественных и ветеранских организаций Герцогства. Некоторые из них принесли с собой знамена воинских подразделений, с которыми солдаты сражались против нацистских оккупантов. Ветераны рассказали российскому премьер-министру о борьбе с фашизмом во время войны. В ходе Нюрнбергского процесса люксембуржцы, насильно мобилизованные в вермахт во время оккупации страны, были признаны жертвами нацизма.