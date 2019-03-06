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Названа главная причина потери доверия между людьми

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Фото: Depositphotos
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Падение рождаемости и уменьшение размеров семей могут быть главными причинами роста недоверия между людьми. Об этом в статье для журнале Scientific Report заявил известный британский ученый Тамас Дэвид-Барретт.

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По его словам, ранее члены одной семьи были уверены в том, что они получат помощь при решении самых разных задач. При этом в последнее время семьи значительно сокращаются — женщины предпочитают рожать одного-двух детей вместо четырех-пяти. В итоге это приводит к сокращению числа двоюродных братьев и сестер, а также далеких родственников.

Ученый утверждает, что уменьшение размеров семьи влияет на силу связей между ее членами. Так, по его словам, сейчас семьи перестали быть надежным институтом репутации и гарантом социальной стабильности, поэтому уровень доверия между людьми значительно сократился и каждый в сложившихся условиях старается «рассчитывать на себя».

В 2018 году ученые выяснили, что неумение подобрать себе пару обусловлено вовсе не характером человека, а эволюционными процессами.

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