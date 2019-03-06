У пытавшейся продать младенца женщины остались еще двое детей

У женщины, которая пыталась продать новорожденную дочь, остались еще двое детей. Об этом телеканалу «360» рассказал глава общественной организации «Альтернатива» Олег Мельников.

«Эта женщина попалась нам на глаза, когда в соцсетях она предлагала усыновить своего ребенка за вознаграждение. Ей предъявлено обвинение в торговле людьми. У нее есть еще двое детей от разных мужчин. Замужем она не была. Мы ее пытались отговорить от этого поступка», — рассказал собеседник издания.

Мельников добавил, что 23-летняя уроженка Киргизии приехала в Москву из Уфы около недели назад. 5 марта она встретилась с «покупательницей», получила 1 млн руб., после чего была задержана в квартире одного из домов на востоке столицы. В отношении женщины возбудили уголовное дело о продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Следствие подало ходатайство об ее аресте на два месяца. Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Как пишет сайт kp.ru, новорожденная девочка сейчас находится в больнице. Ребенок полностью здоров, и после обследования она будет передана в детский дом. Мать лишат родительских прав.