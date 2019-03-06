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Москвичка пыталась через соцсети продать новорожденную дочь за 1 млн

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Фото: Depositphotos
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Жительница Москвы разместила в социальной сети объявление о продаже своей новорожденной дочери за 1 млн рублей. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба столичного Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, москвичка из корыстных побуждений разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Она указала требование о передаче ей 1 млн рублей. Отмечается, что 5 марта она передала ребенка покупательнице, получила деньги и написала расписку об отказе от дочери.

В ходе допроса подозреваемая полностью признала свою вину, пишет «Газета.Ру».

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В декабре сообщалось, что 21-летней жительнице Пскова предъявили обвинение в попытке продать новорожденную дочь.

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