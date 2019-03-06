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СМИ узнали о многомилионных долгах компаний депутата Госдумы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова могут привлечь к субсидиарной ответственности вместе с супругой и топ-менеджерами, управляющими девелоперскими активами парламентария, пишет в среду, 6 марта газета «Коммерсант».

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По данным издания, структуры Некрасова задолжали 804 млн рублей за аренду земли в «новой Москве». Общий долг компаний, входящих в «Лидер Групп», которую связывают с семьей депутата, превысил 1 млрд рублей. Взыскания долгов добивается компания «Дом.РФ».

Отмечается, что заседание арбитражного суда по этому делу должно было состояться 4 марта, но было перенесено на 27 марта. Среди ответчиков также значится Роман Лябихов.

По данным газеты, право аренды участка площадью почти 117 га в Подмосковье, где планировалось строительство недвижимости, дочерняя компания «Лидер Групп» ООО «Абсолют» получила в 2013 году на аукционе фонда РЖС (сейчас входит в «Дом.РФ»). С 2014 года «Абсолют» перестал вносить платежи за аренду, и два года назад «Дом.РФ» подал заявление о банкротстве должника.

Как отмечает издание, в апреле 2017 года Роман Лябихов, который на тот момент был гендиректором «Лидер Групп», заявил СМИ, что бизнес поделен и ему перешли московские проекты, на их базе создана ГК «Атлант», а петербургские площадки «Лидера» остались за семьей Некрасовых. Однако, по данным собеседников газеты, взаимодействие компаний не прекратилось.

В свою очередь в пресс-службе «Лидера» изданию сообщили, что «Абсолют» не входит в ГК, а члены семьи Некрасовых никогда не занимали руководящих постов в данной компании и не контролировали ее деятельность.

По словам опрошенных газетой юристов, даже если владельцы и топ-менеджеры компании сменились, то их можно привлечь к субсидиарной ответственности в течение трех лет.

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