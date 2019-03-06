Россияне стали реже отдыхать на Сейшелах

Туристический поток из России на Сейшельские острова в 2018 году сократился на 13,8%. Всего острова посетили 11 362 отечественных туриста. В начале этого года тоже наблюдается отрицательная динамика. Об этом 6 марта сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Причиной такого падения считают увеличение количества более доступных предложений на Мальдивах. Их выбирают из-за более низких цен и большего выбора отелей.

Эксперты также отмечают, что основную роль в снижении турпотока из России играют самостоятельные туристы, а не клиенты туроператоров.

Тем не менее операторы, продающие туры на Сейшелы, считают, что в 2019 году направление стабилизирует спрос, усилив позиции в нише «высокого делюкса».

Всего на долю России в 2018 году пришлось 36% турпотока всего восточноевропейского рынка островов.

28 февраля картографический сервис MAPS.ME представил рейтинг стран, которые пользовались наибольшей популярностью у россиян этой зимой. Первые места занимают европейские страны — Италия, Германия и Франция. Топ-5 замыкают Польша и Испания.