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Гастрономический туризм предложили сделать приоритетным в России

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Письмо с предложением внести гастрономический туризм в список приоритетных в разрабатываемой программе развития туризма в России. Цель инициативы — поддержать интерес иностранных путешественников к регионам страны.

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В письме председателя правления ассоциации Ирины Климкиной уточняется, что в концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» выделено только пять приоритетных видов туризма. Среди них — активный отдых, оздоровительный, круизный, экологический и культурно-познавательный.

«Мы предлагаем дополнить этот список направлением "гастрономический туризм», — приводит во вторник, 26 февраля, «РИА Новости» выдержку из письма. С учетом развития транспортной инфраструктуры туристический трафик становится более доступным для российских регионов, поэтому развитие гастротуризма с выделением уникальных региональных продуктов может поддержать и мотивировать интерес туристов к отдыху в России.

В пример приводится реализация пилотной программы «Вкус Астрахани», ее поддержали власти области, туропеаторы региона и производства.

Ранее во вторник сообщалось, что с 2014 года Россию посетили почти миллион американских путешественников. Несмотря на трудности в двусторонних отношениях, каждый год число граждан США, посещающих РФ с туристическими целями, растет.

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