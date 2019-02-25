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Владимирскую область разделят на туркластеры

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Владимирскую область могут разделить на несколько туристических кластеров. В частности, планируется объединить Вязники и Гороховец. Идея принадлежит новому главе комитета по туризму администрации региона Игорю Каверзину.

Чиновник посетил Вязниковский район и поставил перед местными руководителями задачу привлечь федеральные средства на развитие внутреннего туризма. Как отмечает ИА «Владимирские новости», специальная целевая программа предполагает софинансирование инициатив из бюджета — около 50% от объема частных инвестиций.

Каверзин предлагает разделить весь регион на семь-восемь межмуниципальных кластеров. Так, туристы, приехавшие в Вязники, смогут посетить достопримечательности Мстеры, сходить в Вязниковские музеи или крестьянско-фермерское хозяйство в Заречье, а потом отправиться в Гороховец.

Глава областного комитета по туризму также обратил внимание на неудачный, на его взгляд, событийный календарь, который назвал туристическим каннибализмом. Туристам, по мнению Каверзина, приходится разрываться на несколько мероприятий, а потом якобы во Владимирской области затишье. В региональной администрации предложили сбалансировать планы.

Ранее сообщалось, что в деревне Маринкино Владимирской области открыли памятник известному дипломату, постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину.

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