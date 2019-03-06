Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля в 2019 году

Министерство экономического развития России понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар. Об этом в среду, 6 марта, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

Как сообщает ТАСС, министр связал это с усилением санкционного давления.

«Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней», — отметил министр.

3 марта начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов заявил, что на фоне биржевого конфликта США и Китая доллар и евро в марте могут заметно вырасти.

Эксперт спрогнозировал, что в марте курс американской валюты может подняться до 68 рублей. В начале весны такая ситуация традиционна, так как инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты, пояснил он.

Кроме того, торговая война между США и Китаем затронет цены и спрос на нефть, что тоже повлияет на положение рубля. Абрамов добавил, что в случае ухудшения внешнего фона инвесторы могут быстро выйти из рублевых активов и уйти в доллар и евро. Однако говорить об этом, по его словам, пока рано.