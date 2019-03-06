В Пскове могут сделать тротуары выше газонов

Власти Псковской области прислушаются к рекомендациям общественников сделать в столице региона тротуары выше газонов. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников.

Идею ему предложили активисты проекта «Убитые дороги Пскова». Ведерников назвал ее «хорошей». Как уточняет Псковская лента новостей, совещание, на котором инициатива обсуждалась, было посвящено состоянию дорог Пскова.

Губернатор выразил уверенность, что такие архитектурные решения помогут удерживать землю, песок и пыль на газонах и допустят их попадания на дорожное покрытие.

Ранее сообщалось, что в Псковской области могут запретить выгул лошадей в парках.