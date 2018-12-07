Запрет на выгул лошадей в парках могут ввести в Псковской области

Псковский депутат Алексей Федоров предлагает распространить нормы регионального закона на «сельскохозяйственных животных, участвующих в массовых и (или) развлекательных мероприятиях» и определить права и обязанности собственников. Речь идет о запрете выпаса лошадей в парках и скверах, на детских, спортивных площадках и пляжах. Законопроект рассмотрит областной комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию.



Как сообщает Псковская лента новостей, документ разрешает выпас животных семейства лошадиных (лошади Пржевальского, лошади прочие, жеребята, пони, ослы, мулы, лошаки, зебры, куланы и иные однокопытные) на огороженных пастбищах либо не огороженных пастбищах под надзором людей.

Владельцы животных, принимающих участие в массовых и развлекательных мероприятиях, не должны допускать загрязнения тротуаров, газонов, детских площадок. В случае принятия закона их могут оштрафовать, если они не убрали экскременты за лошадью.

Как стало известно в октябре, сотрудники Следственного комитета России по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на уход за полицейскими служебными лошадьми в Саратове. Из материалов дела следует, что предприниматель, который должен был содержать животных, присвоил 270 тыс. рублей. В соцсетях появились фотографии истощенных животных.



