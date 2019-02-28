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В Пскове 30 храмов обновят в рамках волонтерского проекта РПЦ

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В рамках волонтерского проекта Русской православной церкви «Наши древние храмы» в Псковской области обновят 30 церквей. Об этом журналистам сообщил представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев.

Проект предполагает проведение массовой акции, во время которой добровольцы и прихожане единовременно сделают уборку прилегающих к храмам территорий и косметический ремонт фасадов.

Шепелев отметил, что в Пскове много небольших храмов, они по-разному выглядят, находятся в разном состоянии. Однако каждый, кто приезжает в город, воспринимает прежде всего их внешний облик. Так и возникла мысль попытаться силами прихожан сделать эту картину более свежей и красивой, приводит слова Шепелева Псковская лента новостей.

Идею проекта поддержала местная администрация, ее оформили в президентский грант, который и был предоставлен. Средства по большей части пойдут на покупку инвентаря. На каждый из 30 псковских храмов планируется потратить более 60 тыс. рублей.

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