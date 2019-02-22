Реставрация башен и стен Окольного города завершается в Пскове

Ремонтно-реставрационные работы на башнях и стенах Окольного города и дворе Постниковых в Пскове близятся к завершению, сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. В настоящее время на башнях Плоской и Высокой устанавливают деревянные конструкции шатров и покрытия боевых ходов.

После завершения реставрации туристы получат возможность подняться на крепостную стену и в башни, где будут размещаться экспозиции из фондов музея, а также временные выставки. Ранее в Варлаамовской башне археологи раскрыли первоначальное ее основание, которое станет важной частью внутренней экспозиции.

Как сообщалось в конце декабря, в Псковском кремле отремонтирован самый аварийный участок стены и открыт проход до башни Кутекрома. У посетителей впервые появилась возможность подняться на прясла стен и пройтись по боевому ходу от Троицкого собора, а также выйти на смотровую площадку.