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Лестницы возведут для подъема на стены Псковского кремля

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В Довмонтовом городе и в северной части Псковского кремля продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Строители возводят лестницы для подъема на стены, в будущем планируется организовать экскурсионные маршруты по Кремлю с подъемом на боевые ходы.

Как сообщили Псковского агентству информации в Псковском музее-заповеднике, сейчас на крепостных стенах специалисты проводят ремонт деревянных перил и устанавливают ограждения для безопасного прохода. В будущем лестницы будут использоваться для подъема туристов на крепостные стены. Они смогут увидеть Кремль с новых ракурсов.

На данный момент завершены работы по замене сгнившей деревянной лестницы-подъема от башни Святых ворот и деревянной кровли над палаткой над Великими (Троицкими) воротами.

Помимо этого, в северной части Кремля завершаются работы по устройству кровли на участке западной стены, которая была сорвана ураганом в 2015 году. Продолжатся ремонтно-реставрационные работы и на смотровой площадке, с которой открывается вид на устье Псковы, Высокую и Плоскую башни.

Все работы по дереву проводят мастера из Архангельска. Они обрабатывают дерево по старинным плотницким технологиям вручную.

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