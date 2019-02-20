Выставку «Культура и искусство древнего Пскова» создадут в псковском музее

В Псковском музее-заповеднике идут реставрационные работы. В скором времени здесь планируют открыть совершенно новую по своему дизайну выставку «Культура и искусство древнего Пскова».

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, сейчас идет подготовка экспозиции, производится монтаж, готовится инфографика для лучшего восприятия предметов. Музей представит свои богатейшие коллекции в новом свете — будут представлены экспонаты, которые редко покидают место постоянного хранения, пишет Псковская лента новостей.

В рамках создания новой выставки будут задействованы специальные подиумы и витрины, в том числе объемные, а также с возможностью кругового обзора.

Сами реставрационные работы в Поганкиных палатах и картинной галереи продлятся около двух лет.