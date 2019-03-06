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Два новых сквера появились в Тамбове

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Власти Тамбова присвоили официальные названия двум скверам. Постановление подписал и.о. главы города Дмитрий Самородин.

Рекреационные зоны были организованы в Тамбове в 2018 году, однако официальное название они сразу не получили. По итогам рассмотрения всех предложений в городской думе сквер на пересечении улиц Астраханской и Красноармейской получил название «Молодежный». Сквер на пересечении улиц Лермонтовской и Лагерной назвали «Волонтерским». Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области трем паркам присвоен статус особо охраняемых природных территорий местного значения. Всего в 2019 году на учет планируют поставить 141 ООПТ.

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