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Газонаполнительные станции будут строить в Тамбовской области

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Власти Тамбовской области намерены в этом году продолжить закупку газомоторных автобусов. По информации регионального управления транспорта, рассматриваются инвестиционные предложения по установке газонаполнительных компрессорных станций.

Планируется достроить такую заправку в Тамбове. В списке вариантов также оказались Мичуринск, Кирсанов, Уварово и федеральные трассы, отмечает ИА «Абирег». Это позволит повысить интерес автовладельцев и транспортных предприятий к использованию метана в качестве топлива.

В январе новые автобусы на газовом топливе запустили в Московской области. Перевозчик «Домтрансавто» приобрел 60 таких машин и продолжит закупки. Автобусы будут курсировать на маршрутах, пользующихся наибольшей популярностью у пассажиров, например, на 368-м в Долгопрудном. Также новые транспортные средства были запущены компанией «Стар-Транс» на 44-м маршруте в Химках.

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