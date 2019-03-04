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Фестиваль русского валенка впервые устроят в Тамбовской области

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Фестиваль русского валенка пройдет в Тамбовской области в рамках масленичных гуляний. Он состоится на территории поселка Инжавино.

Основное требование к участникам — обувь должна быть красиво и необычно украшена. Самые яркие работы выставят на центральной площади поселка, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее в Омске устроили фестиваль «Омские валенки». Его участники устраивали дефиле в валенках, танцевальный флешмоб в валенках, участвовали в метании валенок и конкурсе на самый необычный валенок из снега.

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