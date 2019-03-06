Две школьницы пострадали от падения наледи с крыши здания в Уфе

В Уфе госпитализировали двух 15-летних школьниц после того, как на них обрушилась ледяная глыба с крыши одного из зданий. Предположительно наледь обвалилась с балконной плиты на девятом этаже жилого дома.

Инцидент произошел 5 марта у дома на улице Рабкоров. Сейчас следователи выясняют, какая организация отвечает за обслуживание здания.

ИА «МедиаКорСеть» уточняет, что это далеко не единственный подобный случай, произошедший в Уфе с начала месяца. А в середине февраля в городе зафиксировали 12 случаев падения снега и наледи. Это данные городского управления гражданской защиты.