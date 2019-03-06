Пост подозреваемого во взятке мэра Чебаркуля отдали его заместителю

В Челябинской области замглавы Чебаркульского городского округа по социальным вопросам Светлана Виноградова назначена временно исполняющей обязанности мэра. Это связано с задержанием главы города Сергея Ковригина, который находится под домашним арестом по подозрению в получении взятки на сумму более 50 тыс. рублей.

Как рассказала сайту «Первый областной» сама Светлана Виноградова, она исполняет обязанности главы города во время любого его отсутствия с 2016 года. На данный момент Сергей Ковригин официально находится в отпуске.

Мэру, занимающему должность с 2015 года, вменяется превышение должностных полномочий при передаче канализационных сетей связанным с сотрудниками мэрии частным фирмам. Кроме того, чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищением средств при покупке детского сада. Своей вины он не признает. «Единая Россия» приостановила членство Ковригина в партии.

В мае 2017 года бывшего заммэра Чебаркуля Челябинской области Алексея Сафонова признали виновным в коррупции. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.