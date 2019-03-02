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Суд отправил мэра Чебаркуля под домашний арест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Чебаркульского городского округа (Челябинская область) Сергей Ковригин, обвиняемый в получении взятки, отправлен под домашний арест. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Срок домашнего ареста — до 23 апреля, сообщает «РИА Новости». Ковригин будет отбывать его в квартире в Чебаркуле. Ему разрешено покидать жилище только для посещения следственных и судебных органов, а также медучреждений. Кроме того, ему позволены ежедневные прогулки с 12:00 до 14:00.

По информации источника в силовых структурах региона, чиновника задержали 1 марта. В начале февраля сообщалось об обысках в городской администрации, но тогда Ковригин опроверг эту информацию.

Мэру, занимающему должность с 2015 года, вменяется превышение должностных полномочий при передаче канализационных сетей связанным с сотрудниками мэрии частным фирмам. Кроме того, чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищением средств при покупке детского сада.

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