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Памятнику Горькому в Нижнем Новгороде нашли хозяина

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Памятник М. Горькому в Нижнем Новгороде принят на баланс муниципалитета. Теперь его ждет ремонт. Об этом сообщил глава администрации Владимир Панов. Он поблагодарил местных жителей, обративших внимание на плачевное состояние скульптуры.

В пресс-службе мэрии пояснили, что ранее неравнодушные нижегородцы не раз заявляли о том, что памятник, стоящий на набережной Федоровского, требует ухода. Однако выяснилось, что монумент никому не принадлежит. Тогда комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами подготовил документы, необходимые для того, чтобы определить ответственного за содержание памятника.

Власти планируют закрепить монумент и прилегающую к нему территорию за администрацией Нижегородского района. Таким образом, он будет под контролем и ему обеспечат соответствующее содержание, сообщает ИА «НьюсНН».

В 2017 году в Нижнем Новгороде должны были установить еще один памятник Горькому в сквере на улице Ковалихинской. Затем сроки перенесли.

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