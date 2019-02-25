Новый трамплин К-60 построят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде хотят построить новый современный трамплин К-60. На данный момент специалисты приступили к планировке территории.

Как сообщили ИА «НьюсНН» в министерстве строительства Нижегородской области, по состоянию на 1 февраля в городе выполнено обустройство строительной площадки, демонтаж асфальта, вынос кабеля, устройство фундамента для помещений охраны и камеры хранения. Решаются вопросы водоснабжения и канализации.

В этом году также планируют приобрести и провести монтаж керамической лыжни разгона импортного производителя.

Контракт на строительство трамплина К-60 был заключен в ноябре 2018 года. Стоимость работ оценили в 193,1 млн рублей. Подрядчик должен завершить строительство к 20 декабря 2019 года.