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Новый трамплин К-60 построят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде хотят построить новый современный трамплин К-60. На данный момент специалисты приступили к планировке территории.

Как сообщили ИА «НьюсНН» в министерстве строительства Нижегородской области, по состоянию на 1 февраля в городе выполнено обустройство строительной площадки, демонтаж асфальта, вынос кабеля, устройство фундамента для помещений охраны и камеры хранения. Решаются вопросы водоснабжения и канализации.

В этом году также планируют приобрести и провести монтаж керамической лыжни разгона импортного производителя.

Контракт на строительство трамплина К-60 был заключен в ноябре 2018 года. Стоимость работ оценили в 193,1 млн рублей. Подрядчик должен завершить строительство к 20 декабря 2019 года.

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