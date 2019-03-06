Интеллектуальное видеонаблюдение установят в метро Новосибирска

В метрополитене Новосибирска в 2019 году установят систему интеллектуального видеонаблюдения для распознавания лиц. Там появятся аппараты по поиску взрывчатки и холодного оружия, а также специальные нанокомплексы по обнаружению наркотиков в багаже.

Как пояснил порталу vn.ru начальник службы безопасности подземки Вячеслав Головин, бесхозный предмет, оставленный на платформе или в кассовом зале, сразу будет выводиться на монитор и оператор получит сигнал о его обнаружении. То же касается и экстренных случаев, таких как падение человека на пути или большое скопление пассажиров.

По словам Головина, в этом году в Новосибирском метрополитене заработает подразделение собственной безопасности. Ранее функции охраны выполняла транспортная полиция.

Портал отмечает, что система безопасности в метро Новосибирска считается одной из лучших в стране. Почти на каждой станции установлены металлоискатели, сканеры и рентгеновские интроскопы. Они позволяют за несколько секунд провести полный досмотр пассажира.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличат количество камер видеонаблюдения. До конца 2019 года установят еще около 7 тыс. штук. Часть из них будет подключена к системе распознавания лиц.