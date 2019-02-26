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В Москве увеличат число камер видеонаблюдения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Москвы до конца 2019 года установят около 7 тыс. камер видеонаблюдения, всего их число увеличится до 174 тыс. Об этом 26 февраля сообщается на официальном интернет-портале городской мэрии.

«Камеры могут помочь, если нужно разобраться в дорожно-транспортном происшествии, найти домашнего питомца, опознать хулигана, а также в ряде других случаев», — говорится на сайте.

Часть камер подключена к системе распознавания лиц. Она позволяет за считаные секунды опознать человека, чье фото было загружено в базу правоохранительных органов. Отмечается, что видеозаписи используются в расследовании 70% правонарушений.

15 февраля стало известно о планах мэрии Москвы заказать для столичных полицейских очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц. Ожидается, что их представят во время выставки «Интерполитех», которая должна состояться в октябре 2019 года.

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