В России научили компьютер считывать изображение «зрением человека»

Специалисты «Курчатовского института» разработали вычислительные системы, которые способны обрабатывать и запоминать изображения по принципу действия нейронов мозга человека. Об этом «Известиям» сообщил директор-координатор по направлению природоподобные технологии НИЦ «Курчатовский институт», и.о. начальника лаборатории технологий искусственного интеллекта Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Вячеслав Демин.

В подобных системах хранение и обработка данных осуществляется с помощью мемристоров — элементов, принцип действия которых схож с биологическими синапсами. Мемристоры способны запоминать значение электрического сопротивления, аналогично тому, как синапсы изменяют свою пропускную способность для нервных импульсов.

Демин отметил, что специалисты института уже смоделировали простейший перцептрон — модель восприятия информации мозгом. «По определенному алгоритму она обучается распознавать визуальные образы: от рукописных цифр до лиц и других объектов, таких как автомобили, велосипеды, пешеходы и т.д.» — подчеркнул и.о. главы лаборатории.

Специалист также обратил внимание, что вычислительные системы могут запоминать речь и звуковые образы. По мнению ученых, в дальнейшем устройства на основе таких систем будут использоваться в транспортных и охранных комплекса для распознавания голоса и лиц. Кроме того, новая разработка позволит хранить гигантские базы данных на устройстве размером с обычный смартфон и пользоваться ими без интернета.

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