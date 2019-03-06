Прямой эфир

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маршрутный автобус столкнулся с иномаркой в Липецке. Шесть человек получили травмы.

Авария произошла на улице Терешковой. По данным очевидцев, пешеход внезапно выскочил перед автомобилем Mazda, который ехал в сторону вокзала. Женщина-водитель применила экстренное торможение, в результате чего машину выбросило на встречную полосу. Водитель автобуса не смог уйти от лобового столкновения, пишет GOROD48.

При ДТП у маршрутки заклинило двери, пассажиры не сразу смогли выбраться из салона. Травмы получили шесть человек – пять пассажиров маршрутки и водитель Mazda. Трое госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Тульской области
Шесть человек погибли в ДТП с пассажирскими автобусами в Египте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017