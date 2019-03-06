Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Липецке

Маршрутный автобус столкнулся с иномаркой в Липецке. Шесть человек получили травмы.

Авария произошла на улице Терешковой. По данным очевидцев, пешеход внезапно выскочил перед автомобилем Mazda, который ехал в сторону вокзала. Женщина-водитель применила экстренное торможение, в результате чего машину выбросило на встречную полосу. Водитель автобуса не смог уйти от лобового столкновения, пишет GOROD48.

При ДТП у маршрутки заклинило двери, пассажиры не сразу смогли выбраться из салона. Травмы получили шесть человек – пять пассажиров маршрутки и водитель Mazda. Трое госпитализированы.