Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Тульской области

Два водителя и старшеклассник пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Тульской области. Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с «Газелью».

Авария произошла на дороге Щекино–Лазарево. Автомобиль Hyundai Solaris совершил столкновение со школьным автобусом. В «Газели» находились только водитель и ученик 11-го класса, которого везли на занятия. Школьник и оба водителя получили травмы, сообщают «Тульские известия».

По данным ГИБДД, водитель школьного автобуса госпитализирован с переломами ног. У женщины, управлявшей автомобилем Hyundai, по предварительным данным, выявлен перелом позвоночника. Из машины ее доставали спасатели. У школьника разбит нос.