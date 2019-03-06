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Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Тульской области

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Два водителя и старшеклассник пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Тульской области. Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с «Газелью».

Авария произошла на дороге Щекино–Лазарево. Автомобиль Hyundai Solaris совершил столкновение со школьным автобусом. В «Газели» находились только водитель и ученик 11-го класса, которого везли на занятия. Школьник и оба водителя получили травмы, сообщают «Тульские известия».

По данным ГИБДД, водитель школьного автобуса госпитализирован с переломами ног. У женщины, управлявшей автомобилем Hyundai, по предварительным данным, выявлен перелом позвоночника. Из машины ее доставали спасатели. У школьника разбит нос.

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