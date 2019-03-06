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В Уфе закрылся частный детсад, где покусали девочку

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В Уфе после прокурорской проверки закрылся частный детский сад «Дон-Апельсин». Там обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

Сама проверка началась после инцидента в учреждении в августе 2018 года. Мама, пришедшая за дочерью в садик, увидела на ее лице и теле многочисленные гематомы и укусы. Выяснилось, что полуторагодовалую девочку укусил другой ребенок во время игры. А воспитатель пренебрегла своими обязанностями и не обеспечила безопасность детей.

Также во время прокурорской проверки было установлено, что помещение детского сада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, эвакуационный выход не предусмотрен. Условия хранения продуктов не соблюдались, моющие и дезинфицирующие средства находились в открытом доступе для детей. Сотрудники учреждения не имели документов о качестве питьевой воды, а в их медицинских книжках не было сведений о прививках.

В итоге от руководителя детского сада потребовали устранить нарушения и выплатить штраф. Детское учреждение не имело лицензии республиканского управления образования, поскольку оказывало услуги только по присмотру и уходу за детьми, сообщает ИА «Башинформ».

Ранее сообщалось, что в Брянской области закрыли сразу четыре детских сада, из-за того что там нарушалось санитарно-эпидемиологическое законодательство.

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